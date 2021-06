Mais Visão fará 750 cirurgias de moradores do interior do Amapá

O município de Calçoene; a 370 km de Macapá já está com cirurgias de catarata e pterígio agendadas.

Compartilhamentos

O Programa Mais Visão vai operar pessoas que precisam de cirurgias nos olhos no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Uma ação de triagem desses pacientes ocorreu na sexta (18) e sábado (19) e mapeou 360 moradores da cidade que necessitam de 750 cirurgias de catarata e pterígio – alguns passarão mais de um procedimento.

As cirurgias oftalmológicas serão realizadas no Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos), em Macapá. A triagem foi importante não somente para identificar os pacientes, mas para evitar que eles se desloquem várias vezes a capital.

A triagem também foi realizada no município de Amapá. Os números ainda serão contabilizados.

O programa é fruto de uma parceria do Governo do Amapá com o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos), e conta com recursos destinados pelo senador Davi Alcolumbre e Tesouro Estadual.

Em 8 meses, o Mais Visão já realizou mais de 150 mil atendimentos, entre consultas, cirurgias e atendimentos e acompanhamento pós-cirúrgico. Foram 20 mil cirurgias de catarata, mais de 3 mil de pterígio e 2 mil procedimentos de YAG laser, que é a limpeza da lente de pacientes que já realizaram a cirurgia de catarata.

Foto: Ascom/GEA