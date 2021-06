Menino David volta de SP curado do câncer

David foi operado em outubro de 2020 e hoje usa uma prótese no local do olho direito. (Foto: Marco Antônio P. Costa)

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Foram 11 meses em São Paulo, após uma cirurgia e diversos tratamentos, o menino David Rocha Ferreira, agora com seis anos, finalmente voltou para Macapá junto com sua mãe, na madrugada desta terça-feira (1), curado de um câncer no olho direito.

A jornada foi longa e o temor pela vida e também pela visão do garoto, era grande.

“Ele saiu daqui só com suposições e risco de ficar cego. Quando chegou lá [Hospital das Clínicas de São Paulo], o oftalmo só olhou e disse que, infelizmente, era um retinoblastoma, o que os exames acabaram confirmando”, contou Raimunda Noelina Soares Rocha, de 36 anos, mãe de David.

Retinoblastoma é um câncer que acomete crianças desde a gestação até os cinco anos de idade. David já estava no estágio 4, o penúltimo da classificação de risco. Uma das notícias boas foi que o olho esquerdo do garoto está totalmente saudável.

Mãe e filho chegaram em São Paulo em julho, após campanha de solidariedade e com o auxílio fundamental da ONG Carlos Daniel, que ajuda famílias que têm crianças com câncer. Foi a ação da Ong que garantiu o tratamento, a cirurgia no renomado HC de São Paulo e a estadia na Casa Ronald, em Santo André, onde o acolhimento de crianças de todo o Brasil é bastante qualificado. Um exemplo, a Casa Ronald tem veículo próprio para levar as crianças nas suas consultas e tratamentos, mas como o local onde geralmente David e Raimunda iam era fora de rota, o lar pagava o transporte de aplicativo para os amapaenses irem até a capital paulista.

David foi operado em outubro de 2020 e hoje usa uma prótese no local do olho direito. A criança, que realizou a última sessão de radioterapia nove dias atrás, estava na casa nova ainda em construção, no bairro do Araxá, correndo e brincando com irmãos e com a mãe.

Raimunda, que é professora e, além disso, sempre se virou como pode, passou esses 11 meses lá com David, enquanto o esposo cuidava do filho mais velho e da caçula.

A criança parece estar bem adaptada com a visão apenas de um lado, até porque já estava há mais de um ano enxergando apenas assim.

Agenilson Pereira, presidente da Ong Carlos Daniel, testemunhou que Raimunda foi determinante para a cura do seu filho, que foi uma mãe que lutou pela vida e pela visão do garoto. Além disso, falou sobre o caso de David e o de outras crianças.

“Houve essa necessidade do David ter que sair, foi dada a entrada no TFD [Tratamento Fora de Domicílio], informaram para ela aguardar. Só que como aguardar sabendo que seu filho pode estar com câncer? A doença vai progredindo e a Noelina buscou o apoio da Ong, porque o irmão dela nos conhece, por fazer tratamento de câncer e é acompanhado pela Ong. Graças a Deus a Ong conseguiu essa vaga e esse tratamento com parceiros e amigos”, relatou Agenilson.

Recomeçar

Para Noelina, é tempo de recomeçar. Ela que largou trabalhos e foi embora em busca da cura do seu filho, fala sobre o que está pensando. Ela não tem muitas coisas materiais agora, pois teve que ir se desfazendo aos poucos quando desesperou-se para cuidar de David.

“Projeto de vida agora é terminar minha casa, comprar tudo de novo, porque não é fácil quando você está acostumado a trabalhar, a ter um ritmo de vida acelerado, no sentido de ser dona de mim mesma, da minha família, de ter as minhas coisas e não depender de ninguém. Agora é retomar tudo”, contou Noelina.

A casa onde o esposo recebeu Noelina e David ainda está sendo construída, em uma nova área do bairro Araxá, na zona sul de Macapá. A casa é quente, tem poucos eletrodomésticos, mas já tem telhado e assoalho. Com o esposo desempregado, Raimunda Noelina, o pequeno David e toda a família precisam bastante de ajuda.

Precisam de PVC para forrar a casa, de ventilador, de uma geladeira e outros itens. Para entrar em contato com Noelina basta ligar para o número (96) 98809-6693.