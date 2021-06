Mercado Central abre as portas para artesãos do Amapá

Localizado no Centro de Macapá, Mercado agora abriga outras atrações, além da gastronomia.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Mercado Central de Macapá vai diversificar as atrações. É o que promete a Macapatur e o que comemoram artesãos, que já estão no espaço e começaram a vender seus produtos.

Este é o caso de Ezequieli Lima de Morais, de 36 anos de idade. Ela é de Mazagão Velho e nesta sexta-feira (18), estava inaugurando seu espaço de comercialização no Mercado Central, o que antes fazia apenas em sua cidade natal.

“Eu trabalho com grafismo Maracá-Cunani, mas também estou trabalhando com peças de plantar, além de xícaras, tigelas, luminárias, luminárias para jardins e outros e agora estou com expectativa de boas vendas”, contou, alegre, a artesã.

O secretário de Turismo de Macapá, Benício Pontes, contou que quando assumiu a pasta percebeu que o local estava apenas voltado para a alimentação. Ele diz que a gastronomia continuará sendo um carro forte, mas agora parcerias com associações de artesãos de todo o Estado vão diversificar as atrações.

“A gente percebeu que o Mercado tinha se transformado apenas em uma praça de alimentação e resolvemos diversificar as atividades dentro do Mercado e os produtos que são comercializados. A gastronomia continua forte, mas agora será um ponto forte não só para os artesãos, mas também para o turista saber que tem um local que ele vai encontrar o artesanato local”, explicou Benício.

Este também é o caso de Mapige Gemaque, de 39 anos, que conseguiu comercializar em box do Mercado através do grupo “Mulheres que fazem”.

“Eu trabalho com artesanato de raiz e artesanato de manualidade. Aqui tem bordado, que é ao mesmo tempo manualidade e raiz, decupagem. O grafismo Maracá-Cunani fala da nossa identidade, da nossa cultura e temos cerâmica, colares. Fomos chamados em janeiro e a secretaria de turismo abriu as portas, para trazer o artesanato local para expressar isso aqui no Mercado”, contou Mapige.

As peças tem preços variados. No espaço da mazaganense Ezequieli, a peça mais barata, por exemplo, é um pequeno tucano que custa R$6 e a mais cara é uma urna Maracá que custa R$250. No box da artesã Mapige Gemaque, os preços são bem variados. Um colar, por exemplo, custa R$20,00.

A ideia da Macapatur é seguir diversificando as atrações do Mercado Central e as próximas a ocuparem espaços serão as louceiras do Maruanum.