Militar do Exército morre em acidente de moto

Acidente foi parecido com o que ocorreu no dia anterior, quando outro motociclista também perdeu a vida

Por OLHO DE BOTO

Um militar do Exército Brasileiro morreu em um acidente de trânsito, na manhã deste domingo (27), por volta de 6h30min, no Bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá.

A tenente Marcione, do Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM, relatou que vítima, identificada como Luan Lacerda Lima, de 25 anos, perdeu o controle da motocicleta que conduzia na Rua Redenção, e bateu violentamente contra uma árvore.

Ele ainda foi socorrido em uma ambulância do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a oficial, Luan Lacerda não possuía carteira nacional de habilitação.

Após a perícia no local, a moto dele, uma CG 125, foi repassada à senhora Leidiane da Rocha. O caso foi comunicado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval. O laudo da perícia vai apontar as causas do acidente, com resultado saindo em até 30 dias.

Amigos fizeram homenagens nas redes sociais ao militar.

Foi o segundo acidente de trânsito fatal com motocicleta neste fim de semana, em Macapá. Na manhã de sábado (26), um homem de 37 anos, também não habilitado, morreu ao perder o controle do veículo e se chocou contra um poste em frente ao conjunto São José, no Bairro Novo Buritizal, também na zona sul.

O impacto foi tão forte que o capacete rachou e ele teve perda de massa encefálica. A vítima tinha 37 anos.