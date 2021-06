Ministro e Davi anunciam 1º habitacional e pavimentação de Santana

Habitacional será o primeiro vertical do município

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciaram a construção do primeiro conjunto habitacional do município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. O residencial de edifícios terá 500 apartamentos.

O anúncio foi feito na Câmara de Vereadores, na tarde desta terça-feira (29), numa cerimônia sem público por conta dos protocolos da pandemia de covid-19. O ato marcou a assinatura da ordem para a liberação de R$ 111 milhões para pavimentação de quase todos os bairros de Santana, como o Centro, Fonte Nova, Nova Brasília, Paraíso, Igarapé da Fortaleza, Vila Amazonas, entre outros.

“Esses recursos serão aplicados em obras de pavimentação com asfalto e em bloquetes. São intervenções estruturantes que darão uma nova cara ao nosso município”, explicou o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP).

Terreno

Além das obras de mobilidade, o MDR liberou a construção do primeiro habitacional que será construído no mesmo molde vertical dos conjuntos erguidos em Macapá. O residencial será edificado num terreno conhecido como “Área do Gaúcho”, ao lado do Bairro Jardim Floresta.

O senador Davi lembrou que o governo do Estado já tinha tentado construir um habitacional em Santana.

“Acompanhei quando, três anos atrás, o governador Waldez pagou e desapropriou uma área para que Santana hoje estivesse recebendo recursos para fazer o primeiro conjunto da habitação popular. Este é um sonho de mais de 10 anos que vai se realizar” disse o senador.

O ministro Rogério Marinho lembrou que as obras do residencial e de mobilidade vão gerar emprego e qualidade de vida.

“Não tenho dúvidas de que esses recursos vão possibilitar uma mudança na realidade de Santana, com mais empregos e oportunidades, iniciando um novo ciclo virtuoso para esta cidade e para o seu povo”, avaliou.