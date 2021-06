Moradores escutam tiros e encontram desconhecido ferido no chão

Crime ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (29) no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado foi morto com pelo menos 3 tiros na Rua Hermes Monteiro da Silva com a Avenida São João, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, no fim da tarde desta terça-feira (29).

A ocorrência está sendo atendida pelo tenente Ivanildo Albuquerque, do 2º Batalhão. Ele apurou que populares acionaram a polícia após escutarem tiros próximo a uma área de ponte. Alguns curiosos chegaram mais perto para olhar e encontraram o corpo da vítima no chão ao lado do muro de uma propriedade particular.

Quando os policiais chegaram no local, perceberam que o homem ainda respirava e acionaram o Samu. Mas, não houve tempo suficiente para o socorro e a equipe paramédica confirmou o óbito no local.

A vítima aparenta ter aproximadamente 30 anos. A polícia não confirma, mas é possível que tenha sido crime de execução, pois a vítima tinha um celular no bolso e uma mochila.

“Aparentemente nada foi levado da vítima. As testemunhas relataram apenas terem ouvido o disparo de arma de fogo, três tiros, e a vítima no chão. Ele não foi reconhecido por populares da região”, informou o oficial.

A Polícia Científica foi acionada para analisar a cena do crime.