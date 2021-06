Morre Tia Cila, pioneira do samba e da educação no Amapá

Professora emblemática, ela foi fundadora da Escola de Samba Unidos do Buritizal, agremiação carnavalesca da zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O carnaval, o tradicional Bairro do Buritizal e a educação amapaense estão de luto. Faleceu, na noite de terça-feira (29), aos 81 anos, Cila França Trindade, a popular Tia Cila.

O falecimento ocorreu em Belém (PA), segundo informou sua escola de samba do coração, a Unidos do Buritizal, da qual era presidente de honra e fundadora. A morte dela foi a segunda dura perda para a agremiação, que no mês de abril viu o seu intérprete oficial, Ivo Cannuty, perder a luta para a covid-19.

Tia Cila também foi professora, diretora de escola e marcou gerações de alunos. Nas últimas décadas, a Escola Sebastiana Lenir foi uma de suas principais casas e, como diz o samba, “o destino quiz juntar pedagogia e carnaval”.

Repercussão

Após a notícia do falecimento de Tia Cila, rapidamente escolas de samba, amigos e autoridades manifestaram seu pesar.

Parceira de zona sul do “Azulão”, a Piratas da Batucada utilizou uma rede social para manifestar sua solidariedade, assim como fizeram a Maracatu da Favela e outras agremiações.

Tia Cila havia sido presidente da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesa) e era patrimônio, não apenas da sua querida azul e branca.

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), também lamentou a perda.

“Tia Cila foi uma defensora apaixonada da cultura popular, da democracia, dos direitos humanos e de um mundo melhor sem desigualdades”, manifestou em nota.

Outras autoridades, como o senador Randolfe Rodrigues (Rede), também se manifestou.

“Por todos que a amam que sentem tanto por sua partida, é que permanece de professora Cila seu melhor em cada um. Que Deus conforte familiares e amigos”, declarou o senador em uma rede social.

Sobre o velório e sepultamento, a família informou em nota que, por conta da pandemia de covid-19, as cerimônias terão caráter restrito.

“Sabedores do carinho que a comunidade amapaense, em especial a do Bairro do Buritizal, local que Tia Cila adotou como parte de sua própria existência; e à educação, a qual se dedicou durante décadas, agradecemos todas as manifestações encaminhadas à família. Entretanto, é com pesar que informamos a restrição do acesso ao velório somente aos familiares, em razão pandemia que assola nosso Estado, país e o mundo”, diz trecho do comunicado da família.