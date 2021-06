Motociclista tem morte instantânea ao se chocar contra poste

Capacete da vítima rachou e condutor teve perda encefálica

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista de 37 anos morreu, no começo da madrugada deste sábado (26), após colidir contra um poste de iluminação pública do Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

O acidente aconteceu na saída de uma curva, por volta da 1h, na frente do conjunto habitacional São José, na mesma região onde o repórter Washington Vieira perdeu a vida no ano passado. Desta vez, a vítima foi Fredson Ferreira Correa

O cabo Júnior Melo, do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) apurou que Fredson não era habilitado, e que ele conduzia uma motocicleta 150 cc quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu violentamente a cabeça contra o poste.

“O trânsito estava calmo e havia poucas pessoas na rua no momento do acidente. Caberá agora à Politec desvendar as causas”, comentou o cabo.

Com o choque, o capacete que ele usava rachou, o que resultou em traumatismo craniano com perda de massa encefálica. Pela violência do impacto, a polícia acredita que o veículo estava em alta velocidade.

Quando o Samu chegou ao local, já não havia mais nada a ser feito. Fredson Ferreira teve morte instantânea.

O laudo que vai apontar a dinâmica do acidente e se ele estava sob efeito de álcool sai em até 30 dias.