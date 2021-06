Motorista de ambulancha nega ajuda à mulher grávida; bebê morreu

Ele foi indiciado. Caso ocorreu no Arquipélago do Bailique, distrito de Macapá.

Compartilhamentos

Um motorista da Ambulancha da Prefeitura de Municipal de Macapá, que transporta pessoas em situações de emergência do Arquipélago do Bailique até a capital, foi indiciado pelo crime de aborto, após se recusar de transportar uma mulher em trabalho de parto. O acusado tem 37 anos e não teve o nome divulgado pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Nicolas Bastos, da Delegacia de Polícia do Interior (Depol), a vítima tem 18 anos de idade e estava no 7º mês de gravidez. O caso ocorreu na segunda semana deste mês de junho.

Segundo relatos colhidos pela polícia, ela chegou à Unidade Básica de Saúde do Bailique em trabalho de parto prematuro, de madrugada. O médico plantonista determinou o encaminhamento imediato para maternidade em Macapá.

Apesar de ter sido devidamente comunicado da situação e estar de plantão, o motorista, segundo a polícia, recusou-se a fazer a viagem durante a madrugada. Horas depois, a moça a perdeu o bebê.

“Por isso, ele foi indiciado pelo aborto, uma vez que, como servidor público, ele tinha o dever legal de agir e, na omissão, ele responde pelo resultado [aborto]”, explicou o delegado.

Ação itinerante

A investigação sobre o caso ocorreu no período de 9 a 15 desse mês, quando o Departamento de Polícia do Interior (DPI) realizou ação itinerante em diversas comunidades do arquipélago, com o objetivo de dar andamento à apuração de crimes ocorridos na região.

O objetivo é que esse tipo de ação aconteça mensalmente, devido à dificuldade dos moradores da região de se deslocarem até a capital para serem ouvidos.

Além disso, o deslocamento dos policiais civis até o Bailique facilita a produção de provas e agiliza as investigações para que os autores dos crimes sejam apresentados à justiça de maneira mais célere.

Na ação foram realizadas 31 oitivas e mais de 40 intimações, referentes a 54 procedimentos.

Fotos: Polícia Civil