Motorista foge após atropelar e matar ciclista na Rodovia do Curiaú

Atropelamento ocorreu na manhã de segunda-feira (7), na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Na manhã desta segunda-feira (7), um óbito foi registrado na AP-070, em um trecho urbano conhecido como Rodovia do Curiaú, no Bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá.

O ciclista, ainda não identificado, aparenta ter 40 anos de idade, aproximadamente. Ele foi atropelado quando trafegava às margens da via. O motorista teria fugido do local.

Segundo o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), o atropelamento ocorreu no início da manhã, por volta de 6h. Ainda não se sabe a dinâmica da ocorrência. Câmeras de monitoramento da região devem ajudar, inclusive, a identificar o condutor.

A polícia foi avisada por um trabalhador que passou pelo local logo depois do ocorrido – ele disse não ter presenciado o acidente. Quando a polícia chegou, encontrou a bicicleta completamente retorcida no meio da via e uma peça de carro (paralamas), provavelmente do veículo envolvido no acidente.

A Polícia acredita que a vítima estava indo para o trabalho, já que estava com uma mochila contendo utensílios e ferramentas. A Polícia Científica esteve no local e removeu o corpo.