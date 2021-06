Motorista que invadiu loja e deixou feridos durante racha é solto pela justiça

Magistrada entendeu que não houve solicitação de prisão preventiva

Por SELES NAFES

Durante audiência de custódia, a juíza Luciana Barros de Camargo, do Núcleo de Garantias de Macapá, mandou soltar o motorista que causou um grave acidente deixando vários feridos, na madrugada da última segunda-feira (31), no Bairro Santa Rita.

João Victor dos Reis Nascimento, que não tem CNH, foi preso em flagrante após bater num carro e invadir uma loja de acessórios automotivos na Rua Hildemar Maia com a Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, por volta das 5h. O carro tinha outros quatro ocupantes que, segundo a PM, estavam todos alcoolizados.

As duas ocupantes do outro carro, que estavam a caminho do Aeroporto, ficaram feridas e continuam internadas, uma delas em estado grave.

Apesar da gravidade do acidente e de o motorista ter confessado que participava de um racha no momento do acidente, a magistrada entendeu que a prisão preventiva dele não foi requerida nem pela polícia, nem pelo Ministério Público.

Por isso, a juíza aplicou medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar a partir as 18h e o comparecimento mensal para informar atividades profissionais.