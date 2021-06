Mototaxista clandestino é morto por passageiro assaltante

Crime ocorreu na tarde desta quarta-feira, no Bairro Marabaixo 2, zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Equipes das polícias Militar e Civil fazem diligências desde o meio de tarde desta quarta-feira (9) para tentar encontrar o passageiro que teria matado a tiros um mototaxista clandestino por volta de 16h. O crime ocorreu na Rua 02, Bairro Marabaixo 2, zona oeste de Macapá.

A vítima foi identificada como Marivaldo de Barros Lima, de 45 anos. A polícia trata a morte como latrocínio – roubo seguido de homicídio – já que a motocicleta dele foi levada pelo passageiro após os tiros.

De acordo com o capitão Iram Andrade, uma testemunha afirmou que a arma usada para matar o mototaxista era um revólver. Segundo o oficial, a vítima estava com mandado de prisão em aberto. A PM não informou por qual crime.

“Conversamos com familiares e acreditamos que não há ligação entre o fato dele estar com pendências com a Justiça e o crime do qual foi vítima hoje”, acrescentou o capitão.

Ainda de acordo com a PM, a motocicleta roubada era de cor preta, o que leva a polícia a crer que a vítima não trabalhava de forma regularizada – já que as mototáxis regularizadas são amarelas. Testemunhas relataram que suspeito é moreno, tem estatura de cerca de 1,70 m.