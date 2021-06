Namorada é suspeita de matar aniversariante a facadas, diz polícia

Assassinato aconteceu por volta de 1h desta segunda-feira, no ramal da Aseel, na Rodovia JK, zona sul de Macapá.

Por RODRIGOÍNDIO

Um homem identificado como Manoel Dias Leal foi encontrado morto com várias facadas sobre uma cama, na madrugada desta segunda-feira (21), dia em que completaria 54 anos de idade. A namorada dele é a principal suspeita do crime.

O assassinato aconteceu por volta da 1h, no Ramal da Aseel (Associação dos Empregados da Eletronorte), na Rodovia JK, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Segundo o 1° Batalhão da Polícia Militar, vizinhos acionaram a equipe policial informando que um senhor estava gritando bastante por socorro. Após um determinado momento, os pedidos de ajuda pararam. Quando os moradores foram verificar na residência, encontraram Leal ensanguentado em cima de uma cama.

“Logo em seguida, a vizinhança viu essa mulher que seria suposta namorada dele, de prenome Liliane. Ela não morava no local, mas ela ia de vez em quando lá. Então depois que ele parou de gritar, ela saiu logo em seguida às pressas. Logo a polícia chegou, fez o atendimento e verificou que realmente ele estava na cama com várias facadas. Com isso, ela é a principal suspeita”, detalhou o capitão Alex Sandro Chaves.

Até esta publicação a mulher não havia sido localizada. Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito.

A Polícia Científica (Politec) realizou perícia e remoção no local do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.