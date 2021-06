“Não são prostitutas”, diz defesa de mulheres que tiveram vídeo vazado

A ação cível pede R$ 10 mil de indenização por danos morais a Dawson.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Mais um capítulo na história do suposto vazamento de um vídeo contendo cenas de sexo envolvendo o comerciante Dawson Rocha, o conhecido “Motorista da BMW”, um amigo dele e duas mulheres. Após denúncia ofertada à justiça pelo Ministério Público Estadual, as duas jovens também estão processando os dois homens pelo vazamento do vídeo íntimo.

O advogado Osny Brito, que as representa na esfera cível, afirmou que elas não são garotas de programa, como disse a defesa de Dawson e, mesmo que fossem, ninguém teria o direito de gravar vídeos sem autorização delas, nem divulgá-los em grupos de Whatsapp.

“A dignidade das mulheres deve ser observada e respeitada por todos. Não houve qualquer autorização de filmagem. As minhas clientes não são garotas de programa, não são prostitutas, essas alegações são inverídicas e toscas. Buscaremos a responsabilização civil e criminal de Dawson, pois o celular filmado era de sua propriedade e deve ser responsabilizado por seus atos atentatórios à dignidade de minhas clientes”, afirmou Brito.

O vídeo foi gravado na noite de 25 de junho de 2020, quando Dawson Rocha, Alessandro “Brocão” e duas mulheres foram a um motel da capital. As imagens teriam ido acabar na internet.

Osny Brito enviou ao Portal SelesNafes.com dois áudios, supostamente gravados por Dawson e enviados a uma de suas clientes, como se fosse uma tentativa de intimidação.

“Não precisa ‘rapá’, deixa de ser doido. Não precisa pagar conta nenhuma. Até parece que vocês são marinheiro de primeira viagem. Não aparece nada, rapá, não aparece nada. Parem com esse estresse”, diz o primeiro áudio.

“Tem que dar uma de desentendida não [inaudível] fizeram montagem e acabou a história”, consta no segundo áudio, que a defesa utiliza como prova.

A ação cível pede R$ 10 mil de indenização por danos morais a Dawson.

Defesa de Dawson

O advogado Charles Bordalo, que representa Dawson Rocha, declarou que seu cliente não divulgou vídeo algum, que as moças receberam dinheiro para fazer sexo e pelo o que consta, foram as próprias moças que divulgaram o vídeo para tentar obter algum tipo de vantagem. Bordalo alegou que seu cliente é vítima neste processo e que há uma clara tentativa de extorsão.

Sobre a vida de Dawson, Charles Bordalo chamou a atenção.

“Outra coisa, é muito surpreendente que justamente agora quando ele [Dawson] está respondendo uma ação penal por um crime culposo em acidente de trânsito, é que essas pessoas venham com essas situações, uns colocando vídeos passados de muito tempo, pra rolar na mídia e acabando com a imagem dele, na verdade, e outros como essas moças fazendo o que estão fazendo. Vamos entrar também com uma ação contra essas moças, porque isso aí é uma forma de extorsão no entendimento dele”, declarou Charles Bordalo.

Dawson ficou conhecido em Macapá como o Motorista da BMW depois que ele se envolveu na colisão de seu carro de luxo com o Celta onde estavam dois funcionários de um restaurante, o chef de cozinha, Mickel Pinheiro, de 49 anos, e sua auxiliar, Rosineide Aragão, de 42 ano, que morreram na hora. O acidente ocorreu em janeiro deste ano.