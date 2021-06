Novo centro vai abrigar menores por até 6 meses

Centro de Acolhimento Infanto-Juvenil funciona no Bairro das Pedrinhas

Começou a funcionar, na zona sul de Macapá, a primeira unidade do Norte para acolhimento de jovens e crianças em vulnerabilidade ou situação de rua. O centro foi inaugurado pela prefeitura neste fim de semana, e faz parte do Complexo da Criança, no Bairro das Pedrinhas.

O objetivo é dar atendimento psicológico e social a criança e adolescentes entre os 10 e 17 anos, e tem capacidade para abrigar até 10 menores por no máximo 6 meses. Os menores deverão ser encaminhados por um Centro de Atendimento Psicossocial (Caps).

A unidade possui uma sala multiuso, seis dormitórios como espaço para mais de uma cama, quatro banheiros com local para banho, dois lavabos, sala de estar, espaço para circulação, escritório, biblioteca, pátio, sala de jantar, cozinha e área de serviço.

“Nosso desejo enquanto gestão é que essa seja uma casa que ofereça atendimentos de saúde, mas também ofereça amor, esperança e condições para que as crianças possam voltar para o convívio das suas famílias”, explicou a secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg.

O Centro de Atendimento Infanto-Juvenil teve a maior parte construída durante a gestão do então prefeito Clécio Luís (Rede), com emenda do senador Randolfe Rodrigues (Rede) no valor de R$ 777 mil. A prefeitura entrou com R$ 340 mil.

“Essa entrega não é uma emenda que foi destinada há 3 anos, não é resultado de uma demanda recente e sim é resultado de século de luta para garantir um tratamento adequado e humanizado. Para o outro ser acolhido, amado e recebido”, disse o senador Randolfe Rodrigues.