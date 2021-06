O que é o ‘CCM’, fenômeno que atingiu Macapá nesta madrugada

De acordo com o Iepa, o evento é comum na transição entre o fim da estação das chuvas e a estiagem na Amazônia

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Muitos macapaenses acordaram na madrugada desta segunda-feira (21), por volta das 3h, assustados com estrondosos trovões, seguidos de forte chuva e queda de energia em vários pontos da capital. Rapidamente, as redes sociais ficaram de cheias de brincadeiras e memes. O fenômeno que ocorreu é chamado de ‘Complexo Convectivo de Mesoescala (CCM), revelou Jefferson Vilhena, do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHMET) do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).

Sistemas convectivos de mesoescala são aglomerados de nuvens profundas que, em geral, possuem tempo de vida entre 6 e 12 horas e podem produzir precipitação contínua sobre regiões que excedem a 100 km na escala horizontal. Foi o que ocorreu em Macapá.

O que mais chamou a atenção é que os trovões, o barulho produzido pelas descargas elétricas (os raios), estavam muito fortes como se estivessem caindo na cidade de Macapá. E foi realmente isto que aconteceu.

Jefferson explicou que precipitações como essas, tempestades elétricas, têm que se dissipar e as cidades atraem os raios mais que o campo, por toda a sorte de elementos metálicos, como os cabos de aço e outros metais da nossa fiação elétrica, além dos para-raios. O fenômeno ocorreu, como característica já do período de transição entre o inverno amazônico e o período de estiagem, quando as nuvens tendem a ficar menores e o índice pluviométrico, o volume das chuvas, é menor.

A chuva da madrugada, por exemplo, apesar do grande susto que causou de dar a impressão de ter sido mais intensa, ficou entre 10 e 20 mm (milímetros), enquanto que este inverno registrou chuvas realmente intensas, que atingiram 100 mm.

Medo de apagão

Mesmo assim, vários bairros ficaram sem energia. A maioria das ocorrências teve rápida resolução, segundo informou a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que também informou ao Portal SelesNafes.Com não ter se tratado de um apagão.

“Devido a intensidade das chuvas que caíram ontem, nós tivemos rompimento de cabos, saídas de transformadores em vários pontos da cidade: zona sul, zona central e zona norte, e isso fez com que a energia tivesse o fornecimento de energia interrompido em diversos bairros. Em alguns casos mais extremos, as equipes da CEA atuaram até o início da manhã para resolver todos os problemas”, informou a companhia.

O medo de um novo apagão que segue no encalço do amapaense, é justificado por mais um capítulo ocorrido na semana passada.