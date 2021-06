Operação da PF: Em Pedra, prefeitura afirma que compras foram informadas a órgãos de controle

Medicamentos comprados e distribuídos pela prefeitura: PF investiga empresa que vendia para prefeituras

Por SELES NAFES

A prefeitura de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá, se manifestou a respeito da operação da Polícia Federal que investiga a compra de medicamentos na pandemia de covid-19 feita pela cidade e pelo município de Santana. De acordo com a prefeitura, as compras foram informadas aos órgãos de controle externo. A assessoria de comunicação da prefeitura também informou que todos os medicamentos foram entregues e distribuídos para a população (foto acima).

De acordo com nota de esclarecimento, a compra de ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina foi efetuada em abril de 2020, logo no início da pandemia do novo coronavírus.

“No caso dos contratos em questão, eles foram repassados ao TCE e disponibilizados no mês de agosto de 2020 ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União”, explicou a prefeitura.

A PF investiga uma empresa sediada no Rio de Janeiro que vendeu medicamentos para várias prefeituras do país, entre elas Santana e Pedra Branca. Santana teria compra mais de R$ 1 milhão, e Pedra Branca quase R$ 600 mil. Foram cumpridos 13 mandados, alguns deles nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Na mesma nota de esclarecimento, a prefeitura manifestou total apoio e colaboração com o trabalho da PF.

Leia abaixo a íntegra da nota

