Operação no ‘Buraco do Trapiche’ prende foragido da justiça

Dentro do local há vários usuários de drogas condenados por crimes de furto

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nesta quarta-feira (30), uma equipe da Divisão de Capturas da Polícia Civil do Amapá localizou e capturou Edivaldo Fortunato Medeiros, de 35 anos, procurado por vários crimes de furto. Ele estava no lugar que já foi batizado de ‘buraco do trapiche’, no Trapiche Eliezer Levy.

Edvaldo é condenado a três anos de prisão pelo crime de furto, depois de ter roubado televisores de um restaurante no centro de Macapá. Ele já tinha fugido de um cerco policial.

“Ano passado, após uma incursão policial em área de ponte, ele conseguiu evadir-se do local pulando vários telhados das residências. Após este fato passamos a investigá-lo e na manhã de hoje conseguimos localizá-lo e prendê-lo, juntamente com outros indivíduos que ali estavam com o consumo de drogas”, declarou Edvaldo Pascoal, chefe de operações da divisão de capturas da Polícia Civil.

O problema da cracolândia formada no buraco do trapiche, em área nobre da cidade, já existe há anos sem que haja qualquer tipo de solução permanente.

Pascoal relatou que entre as pessoas abordadas havia detentos no regime semiaberto que, tecnicamente, saem para trabalhar de manhã e retornam para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) pela noite. Outros, estavam em prisão domiciliar, porém, com alvará de soltura e por isso não foi possível efetuar outras prisões.

Segundo o agente, o local é imundo, de difícil acesso e totalmente insalubre, e a solução não perpassa por apenas uma operação de captura.

Edivaldo Fortunato Medeiros foi conduzido até o Ciosp e depois para o Iapen. Como é suspeito de outros furtos, a Polícia Civil solicita que outras pessoas que por ventura tenham sido vítimas de Edivaldo, que procurem uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.