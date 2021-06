Pane no Linhão deixa 13 municípios sem energia

Problema teria sido pela saída da linha de transmissão de 230 KV entre Jurupari (PA) e Laranjal do Jari (AP).

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Por volta das 16h desta quarta-feira (16) o Amapá sofreu um novo apagão, o quinto desde 3 de novembro, quando se iniciou a falta de energia elétrica que atingiu o Estado por 22 dias.

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), empresa que faz a distribuição da energia elétrica no Estado, informou que o problema foi provocado pela saída da linha de transmissão de 230 KV entre Jurupari (PA) e Laranjal do Jari (AP), mesma região onde ocorreu um problema que gerou outro apagão no dia 8 de abril.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ainda não se pronunciou sobre o ocorrido e a empresa distribuidora de energia, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) – que entrega a energia para a CEA distribuir – informou que a causa do novo apagão está sendo apurada, podendo ser, de natureza “sistêmica”.

Leia a nota da LMTE na íntegra:

Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) informa que houve um desligamento momentâneo na tarde dessa quarta-feira, 16/06, cuja a causa está sendo apurada podendo inclusive ser de natureza sistemica sendo externa operacao da LMTE, e o retorno foi automático. A LMTE disponibilizou no tempo de 1 minuto o transporte da energia nas linhas de transmissão Laranjal-Macapá 1 e 2.

Novamente os 13 municípios abastecidos pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) foram afetados. Apenas as cidades de sistemas isolados, Laranjal e Vitória do Jari, e Oiapoque, não sofreram com o desabastecimento desta tarde.

Até o fechamento desta edição, a maioria dos bairros de Macapá já contava com energia novamente. O desabastecimento durou cerca de uma hora e vinte minutos.