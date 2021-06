Pedra Branca começa a vacinar pessoas a partir de 40 anos sem comorbidades

Município a 195 km de Macapá já aplicou um total de 4.182 doses de vacina contra Covid-19

Compartilhamentos

A Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Branca do Amapari promoveu nesta terça-feira (15), o Dia D de vacinação contra a Covid-19, aplicando a primeira dose em pessoas sem comorbidades com 40 anos completos ou mais, preconizados através do cronograma do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Segundo dados atualizados até 15 de junho, o município de Pedra Branca já aplicou um total de 4.182 doses de vacina contra Covid-19, sendo 2.734 de primeiras doses e 1.488 de segundas doses.

“Seguindo o cronograma do Ministério da Saúde, estamos avançando com a imunização em nosso município. Com muito trabalho, o empenho de toda a equipe e a colaboração da população, que vem dizendo sim à vacina, venceremos o coronavírus.”, declarou a secretária de Saúde, Cláudia Pimentel.

Área Rural

Os agentes comunitários de saúde (ACS) realizam trabalho, na área rural, de identificação e cadastramento dos usuários no SUS (Sistema Único de Saúde), que é fundamental para que o governo saiba quantos e onde estão as pessoas que são alvo da vacinação que ocorre de forma domiciliar.

“A identificação das pessoas é feita pelo importante trabalho das equipes de saúde da Perimetral Norte, que conhecem as famílias do campo e a sua realidade. Eles são os profissionais que têm contato mais próximo com as famílias e por isso sua participação é fundamental neste processo, identificando quem não pode ou não está em condições de ir se vacinar”, concluiu.