“Perdi uma grande mãe e enfermeira”, diz filha em homenagem do Coren

Homenagem ocorreu nesta sexta-feira, na sede do Coren, no bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá (Coren-AP) homenageou, nesta sexta-feira (25), os profissionais da categoria que tombaram na luta contra a covid-19 no Amapá.

Ao todo, 40 profissionais, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares faleceram em decorrência do vírus, cerca de 2% da categoria.

A cerimônia foi marcada pela emoção, com a presença de profissionais e entes queridos dos heróis e heroínas que lutaram para salvar a população da covid-19.

Familiares e representantes das vítimas receberam réplicas da placa do memorial e 40 balões brancos foram soltos no ar pelos presentes, como forma de homenagear os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que partiram. Assista:

A enfermeira Claudete Cunha faleceu no dia 1º de março deste ano. Nesta sexta, a sua filha, Kely Cristina Cunha Bezerra, de 37 anos, foi até à frente da sede do Coren, no bairro Santa Rita, região central de Macapá, para participar da justa homenagem.

“Perdi uma grande mãe e enfermeira, uma grande mulher, guerreira, uma mulher extraordinária. Hoje nada mais do que justo a gente poder fazer uma homenagem por todos esses profissionais que lutaram, salvaram muitas vidas e hoje a gente se sente agraciado. A gente teve uma perda, mas as lembranças são as melhores e hoje é um momento muito emocionante”, declarou Kely.

A filha contou que a mãe era muito atuante, estando na categoria há mais de 20 anos, tendo passado por diversas unidades de saúde no Amapá.

Memorial

O Coren preparou uma placa, confeccionada a partir de um desenho feito por uma estudante do último ano de arquitetura da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e colocou em frente à sua sede.

“Nós temos, hoje, registados 40 óbitos, mas sabemos que existe subnotificação. Então, são mais de 40 óbitos e o Cofen [Conselho Federal de Enfermagem], faz uma estimativa em todo o Brasil de seis vezes mais óbitos do que está registrado. Para homenagear, para deixar em memória a esse grande momento que estamos vivenciando, de difícil solução, nós decidimos fazer essa homenagem através de um memorial, para ficar aqui eternizado na nossa sede. Homenagear esses profissionais que tanto contribuíram na pandemia e infelizmente foram pelo coronavírus”, declarou a presidente do Coren-AP, Emília Pimentel.