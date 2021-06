Perseguição policial tem criança atropelada, tiroteio e assaltante morto

Troca de tiros ocorreu na tarde desta quarta-feira (30), no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma intervenção policial terminou com um criminoso morto, na tarde desta quarta-feira (30), na Rua Maria Marola Gato, Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Segundo a Polícia Militar, Fernando Victor Nascimento da Silva, de 18 anos, fazia parte de um grupo que promoveu nas últimas semanas uma onda de assaltos pela cidade.

Segundo o sargento Silva, do Batalhão de Força Tática, quatro integrantes do bando estavam em um Palio vermelho com restrição de roubo e furto. Por volta de 16h30, uma equipe do 1° Batalhão avistou o veículo e decidiu fazer a abordagem.

Os bandidos se recusaram a parar e deu-se início a uma perseguição policial. Na fuga, o carro dos criminosos atropelou uma criança, que foi levada às pressas para o Hospital de Emergência de Macapá, onde está em observação.

A perseguição prosseguiu. Quando chegaram na área periférica da Rua Marola Gato, os bandidos bateram o carro na entrada de uma área de pontes. Os ocupantes desceram do veículo atirando. Um deles usava colete balístico.

Neste momento, uma equipe de motos da Força Tática encorpou a perseguição. Fernando Victor tentou se esconder atrás de uma residência e trocou tiros com os policiais do BTF. Ele foi atingido e não resistiu.

Os outros bandidos conseguiram entrar em uma mata que fica por trás da área de ponte no fim da Rua Marola Gato.

A esposa de Fernando Victor informou à polícia que ele tinha passagem por roubo. Com o assaltante, os militares apreenderam um revólver calibre 38.