PM descobre esconderijo de quadrilha e motos roubadas

Ponto de encontro de criminosos ficava no Bairro Marabaixo 2, zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do 6º Batalhão descobriram, nesta segunda-feira (14), o esconderijo de um grupo criminoso especializado em roubo e adulteração de motocicletas em Macapá. O local, na 16ª Avenida do Bairro Marabaixo 2, foi apontado pelo sistema de monitoramento GPS do celular de uma vítima que havia sido assaltada momentos antes.

Três pessoas acabaram presas. Além disso, a PM recuperou 4 motos roubadas, e apreendeu vários objetos usados pelo bando nos crimes, como réplicas de arma de fogo, radiocomunicadores, capuz, celulares e até drogas.

Segundo a polícia, além de ponto de encontro da quadrilha, a casa também funcionava como boca de fumo. Um tablete de maconha prensada e uma balança de precisão digital foram achadas no imóvel.

De acordo com o tenente Elison Ferreira, a polícia foi acionada por um mototaxista que havia sido assaltado momentos antes. A vítima relatou que teve a motocicleta levada por um falso passageiro ao final de uma corrida, no Bairro Nova Esperança, zona sul de Macapá.

O bandido também levou o celular da vítima. Mas, o criminoso não sabia que o aparelho estava sendo rastreado. Em frente a casa apontada pelo GPS, estava estacionada uma motocicleta da marca Yamaha, de cor preta e azul. Pela numeração da placa, os policiais constataram que era roubada e que a pintura original foi alterada.

Vailson Cardoso Ferreira, de 27 anos, apresentou-se como dono da casa. Sem saída, ele autorizou a entrada da equipe na residência. Quando abriu a porta, os militares logo visualizaram o veículo amarelo do mototaxista que havia sido assaltado momentos antes.

Neste momento, vários suspeitos que estavam dentro da casa começaram a fugir. Alguns correram para um matagal nas proximidades. Outros pularam quintais de outras propriedades para escapar.

Entre as pessoas suspeitas estavam duas mulheres, que foram alcançadas pelos policiais. Uma delas responde pelo crime de tráfico de drogas e estava usando uma tornozeleira eletrônica.

De volta a casa, outras 3 motocicletas, todas adulteradas, foram achadas. Uma delas estava com uma placa de numeração de um carro tipo Pálio. A polícia conseguiu entrar em contato com o dono de uma das motos. Ele também foi vítima de assalto, ocorrido no dia 9 de junho

Segundo o tenente Elison Ferreira, Vailson confirmou que ele e os irmãos praticam roubos e desmanche de motocicletas, além de tráfico de drogas no local.

Ele, as duas mulheres e todas as motos e outros materiais apreendidos foram apresentados à Polícia Civil.

“Foi uma ação exitosa e importante porque essas motos apreendidas provavelmente seriam utilizadas para dar apoio a outras ações criminosas, outros roubos, dos membros do bando”, avaliou o tenente.