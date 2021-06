PM flagra 65 jovens aglomerados em festa em área de pontes

Evento clandestino ocorria no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar flagrou 65 jovens aglomerados numa festa clandestina, desrespeitando as regras de prevenção à covid-19. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (20), por volta de 3h, em uma residência localizada numa área de pontes da 10ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Militares do Bope, Batalhão Ambiental e 1º Batalhão, que auxiliavam as fiscalizações de cumprimento aos decretos de proteção contra covid-19 da força-tarefa formada pelo Ministério Público, Governo e Prefeitura, foram até o local.

De acordo com o tenente Elder Carvalho, oficial de área do 1º Batalhão, ninguém usava máscaras de proteção ao vírus, e entre os participantes do evento havia adolescentes consumindo bebida alcoólica.

Dois adultos, identificados como responsáveis pela realização da festa clandestina, foram presos. Além deles, quatro adolescentes foram conduzidos à Delegacia Especializada de Atos Infracionais.

Uma das adolescentes, de 14 anos, apreendidas é filha da dona da casa onde ocorria a festa. Ela disse à polícia que o evento foi realizado com o consentimento de sua mãe, que fugiu do local quando avistou os militares se aproximando.

“Chama atenção pelo número de pessoas e o local do evento. Uma bebedeira muito grande, superlotação. E nos informaram na comunidade que não era a primeira vez que ocorria ums festa dessas”, comentou o tenente.