PM impede festa em embarcação com 160 passageiros sem máscaras

Viagem de festa clandestina foi descoberta na manhã de domingo (20), no Píer do Santa Inês, na orla de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Passageiros de um barco fretado para um tour no Rio Amazonas foram flagrados com, na manhã deste domingo (20), no Píer do bairro Santa Inês, na orla central de Macapá.

A embarcação com 160 passageiros já havia sido liberada pela Capitania dos Portos, mas a viagem foi interrompida pelos militares do 6º Batalhão, depois que foi encontrado mais drogas em seu interior.

De acordo com o tenente Elison Ferreira, antes de localizar a embarcação que estava prestes a zarpar para a festa proibida, os policiais conseguiram abordar passageiros antes do embarque.

“Nós recebemos informações de que haveria uma grande festa clandestina em um barco, então, próximo ao Píer do [Bairro] Santa Inês, nós visualizamos um carro que se aproximava da área de embarque com vários jovens e consideramos suspeito, já que essas festas irresponsáveis são realizadas quase sempre por jovens, e decidimos abordar. Encontramos, drogas, bebidas alcoólicas, um deles descumpria ordem judicial, não deveria estar ali. Eles confessaram que estavam indo para a festa na embarcação e apontaram o local e nome do barco”, relatou o tenente.

A equipe pediu apoio de outras guarnições e todos 160 passageiros foram minuciosamente revistados e tiveram a situação criminal verificada. Mais pessoas descumpriam restrições judiciais.

Outro detalhe que chamou a atenção foi o descumprimento da regra sanitária de proteção mais básica contra disseminação da covid-19: nenhum dos passageiros usava ou mesmo carregava consigo máscaras de proteção facial.

“Naquele momento, o barco já estava cheio, fora as pessoas que ainda iam chegar. Quando avistaram as equipes, provavelmente, muitas se desfizeram de substância entorpecente, jogando no rio, que estava na maré alta.

No total, foram apreendidos 95 porções de drogas, entre crack e maconha com os primeiros detidos. Oito pessoas foram levadas para a delegacia, duas delas por tráfico de drogas e os demais eram detentos que descumpriam ordem judicial, entre eles uma mulher monitorada por tornozeleira eletrônica.

No Ciosp do Pacoval, o delegado Leonardo Alves responsabilizou algumas pessoas. Dos 8 apresentados, um deles foi autuado por tráfico de drogas.

“Ele confessou que comprou e que ia vendar as drogas na embarcação. Foi atuado e está a disposição da audiência de custódia”, explicou

Outros 5 passageiros foram encaminhados via Termo Circunstanciado à Justiça, por descumprimento de ordem judicial e do decreto das regras restritivas da pandemia.

Já o comandante do barco e o motorista do Uber, que deixava um dos passageiros flagrado com drogas, foram liberados. O dono da embarcação falou que o passeio clandestino percorreria comunidades ribeirinhas próximas Macapá, retornando às 16h.

“O comandante contou que foi procurado uns dias antes por um cliente e alugou a embarcação para uma viagem pelo Amazonas com cunho turístico. Ele colaborou com tudo aqui, deu todas as informações para esclarecer o fato e por isso contra ele nada foi lavrado ou circunstanciado”, explicou o delegado.

Foto de capa: Divulgação