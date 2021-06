Podcast: A pedra de tropeço

Chegamos hoje (4) à leitura e análise do capítulo 9 de Marcos

Jesus anunciou a chegada do Reino de Deus, e nós somos os escolhidos. No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (4), chegamos ao episódio da transfiguração, onde os apóstolos observam Jesus conversando com Elias. Pedro queria construir ali uma base militar para derrubar os romanos e conquistar o mundo, mas Cristo explicou que o objetivo era outro e eles ainda precisavam aprender muita coisa. Precisamos nos desarmar do orgulho e da cobiça e nos revestir de toda armadura de Deus. Quem não abre mão do que o faz tropeçar, serve de pedra de tropeço. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida.