Podcast: A vida cristã é um campo de batalha

Chegamos hoje ao capítulo 13 do livro de Marcos

O podcast de meditação bíblica desta terça-feira (8) tem como base o capítulo 13 de Marcos, quando Jesus enfatizou a necessidade de vigilância quanto ao tempo do fim. Os discípulos perguntaram, curiosos, quais seriam os sinais dessa época, e Ele respondeu. Todos os discípulos, com exceção de João, acabaram sendo massacrados. Um deles foi crucificado de cabeça para baixo. Acompanhe a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, que traz esclarecimentos acerca da segunda vinda de Cristo.