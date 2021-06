O pastor Josué de Almeida analisa hoje os acontecimentos do capítulo 6 de Lucas

Jesus era vigiado pelos líderes judeus enquanto promovia curas, uma delas ocorrida no sábado. Mas a forma como os judeus guardavam mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus causavam até mortes. No capítulo 6 de Lucas, o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, analisa os acontecimentos deste trecho que fala do bom tesouro do coração, e deixa claro: antes de tomar uma grande decisão, vá a Deus.