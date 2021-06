Chegamos hoje a uma bela lição no capítulo 5 de Lucas

No capítulo 5 de Lucas são narradas duas curas, entre elas do leproso que disse a Jesus: se tu quiseres, eu posso ser limpo. E Jesus respondeu: eu quero. No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (16) trata de acreditar e acreditar. Hoje, ele ainda cura e perdoa os pecados de quem se aproxima Dele. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.