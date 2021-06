Podcast: Como estamos demonstrando o nosso amor?

Chegamos hoje ao capítulo 11 de Marcos

No podcast de meditação bíblica deste domingo (6), vamos saber ‘Hozana nas Alturas’ é uma expressão popular no cristianismo e no judaísmo, e que surgiu num momento da história em que uma multidão esperava que Jesus seria um rei terreno. O capítulo 11 de Marcos, analisado aqui pelo pastor Josué de Almeida, mostra que Cristo foi saudado com ‘Hozanas’ como se ele fosse um monarca, mas dias depois estavam pedindo que Ele fosse crucificado no lugar de Barrabás. Como demonstramos o nosso amor por Ele? Ouça acima a análise deste capítulo.