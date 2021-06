Podcast: Como orar

O capítulo 11 de Lucas nos ensina a orar

No capítulo 11 de Lucas, analisado no podcast desta terça-feira (22) pelo pastor Josué de Almeida, você vai saber que Jesus costumava se retirar para lugres calmos para orar, e pedia que seus discípulos fizessem o mesmo. Eles percebiam em Jesus as forças renovadas depois disso, e pediram: ensina-nos a orar. A oração deve ser constante. O Pai Nosso é um modelo de oração que deve ser praticado todos os dias. Quando estamos orando, é como se estivéssemos na sala de audiência de Deus. Ouça a análise.