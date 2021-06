Chegamos hoje a Lucas capítulo 19

Muitas pessoas estão cansadas das dificuldades e gostariam de dar uma guinada, viver um novo projeto de vida. No capítulo 19 de Lucas, conhecemos Zaqueu, um homem que se sentia assim. Ele era odiado pelo povo e era funcionário público corrupto. Mas como Jesus ama todos os pecadores, com Zaqueu não foi diferente. O Mestre veio chamar os pecadores, não os justos. Ouça essa história de transformação no podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (30), com o pastor Josué de Almeida.