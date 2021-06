Chegamos ao capítulo 16 do Livro de Lucas

A parábola é um gênero literário que pretende ensinar uma lição. No capítulo 16 de Lucas, Jesus usa a parábola do administrador esperto para ilustrar que nada material pode ser negociado em troca do que está nos céus. Deus confia suas riquezas aos que são honestos e fieis. Nós somos mordomos Dele. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. São lições preciosas sobre nossa relação com o dinheiro.