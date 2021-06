Podcast: Ele é o mesmo hoje e sempre

O capítulo 6 de Marcos narra incríveis acontecimentos na vida de Jesus e deixa uma bela lição

Compartilhamentos

As pessoas tinham muita admiração pela sabedoria de Jesus, especialmente as pessoas que o viram crescer. Mesmo assim, muitos não acreditavam em sua missão. No podcast de meditação bíblica, o pastor Josué de Almeida analisa os acontecimentos do capítulo 6 do Livro de Marcos, onde é possível perceber o ministério de Jesus em plena ebulição com curas, salvamentos e muitas pregações. O rei Herodes pensava que se tratava de João Batista que havia voltado para atormentá-lo. As pessoas que vinha até Ele tinham fome, e Jesus não as mandava voltar. Ouça acima a análise desse capítulo.