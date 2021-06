Podcast: Ele pode curar você

Analisamos hoje os acontecimentos narrados no capítulo 14 de Lucas

Os seis primeiros versos do capítulo 14 de Lucas narram a cura de um homem que tinha uma doença que provocava o acúmulo de líquidos, o que lhe causava inchaço no corpo. Naquele dia, um sábado, Jesus tinha sido convidado por fariseus para um almoço que na verdade tinha outros propósitos: testar e observar o Mestre para colocá-lo em saia justa. Neste almoço, apareceu o homem doente. Acompanhe a análise deste capítulo no podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (25), com o pastor Josué de Almeida.