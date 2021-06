Encerramos hoje o livro de Marcos

Compartilhamentos

Chegamos hoje ao último capítulo do livro de Marcos. As mulheres que testemunharam a morte e sepultamento de Jesus compraram óleos para ungir o corpo Dele. Elas o amavam, e acompanharam todos os últimos momentos mesmo quando todos os discípulos haviam fugido. Contudo, elas não esperavam que Ele ressuscitasse. Foram elas as primeiras a descobrir o grande feito. Ele vive. Ouça o podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (11) com o pastor Josué de Almeida.