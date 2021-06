Podcast: Não fuja dos problemas; ore e vá à luta

Estamos chegando nesta quarta-feira (9) ao fim do livro de Marcos

A leitura e análise diária da Bíblia chegam hoje ao capítulo 14 de Marcos, mas antes é preciso relembrar a origem da Páscoa, palavra que significa “Passar por cima”. Esse passar por cima se referia às casas marcadas com o sangue do cordeiro que deveriam ficar livres do anjo da morte durante o processo de libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. Em Marcos, o cordeiro de Deus é identificado como Jesus, que estava prestes a cumprir aquela terrível tarefa de ser sacrificado. Cristo foi tão torturado fisicamente que ficou desfigurado, e Ele sabia que isso ocorreria. Mesmo assim, orou e pediu forças para encarar a realidade e fazer o certo. Sem seu sangue, não haveria a remissão dos nossos pecados. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida.