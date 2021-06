Podcast: O pequeno grande gesto

O capítulo 12 de Marcos narra acontecimentos uma semana antes da morte de Jesus na cruz

Nesta segunda-feira (7) chegamos ao capítulo 12 do livro de Marcos, onde Jesus já previa que teria um destino pior do que os profetas antes dele. No podcast de meditação bíblica de hoje, Ele ensina sobre o recolhimento de tributos ao poder público e sobre os mais importantes mandamentos. Este mesmo capítulo narra acontecimentos uma semana antes d’Ele ser sacrificado como o Cordeiro de Deus, entre eles o episódio em que uma pobre mulher deu tudo o que tinha como oferta, apenas uma moeda. Um gesto pequeno e grande. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida.