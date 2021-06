Chegamos hoje ao capítulo 9 de Lucas, que define as características do discípulo

Jesus ensina e liberta. Muitos querem a libertação, mas desprezam os seus ensinamentos. No podcast de meditação bíblica, chegamos ao capítulo 9 de Lucas. O pastor Josué de Almeida explica que este capítulo fornece algumas características do discipulado. Jesus é exemplo de como exercer liderança e como executar atividades do cotidiano. O discípulo deve acreditar plenamente no Mestre, ainda que venham as dificuldades. Ouça as outras premissas ouvindo o podcast deste domingo (20).