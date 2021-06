O capítulo 8 de Marcos narra incríveis milagres num dia marcante da passagem de Jesus

Compartilhamentos

No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (3), o pastor Josué de Almeida narra os acontecimentos do capítulo 8 do Livro de Marcos. Nesta passagem, mais de 4 mil homens, mulheres e crianças tinham ido ouvir as palavras de Jesus, mas todos estavam muito famintos. Cristo sempre se preocupou em amenizar esse tipo de sofrimento. Neste capítulo, Jesus fez milagres incríveis como a cura da cegueira de um homem num gesto emblemático. É o toque que faz abrir os nossos olhos. Ouça.