Podcast: Que legado devemos deixar?

No capítulo 12 de Lucas, Jesus nos ensina uma bela lição

Aquilo que as pessoas observam em mim, deve ser aquilo que realmente sou. No capítulo 12 de Lucas, base do podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (23), o pastor Josué de Almeida lembra que vivemos num grande Big Brother. Mas o nosso Pai é cuidadoso, e Seu amor está sempre nos surpreendendo. Até o número de fios de cabelos que temos Ele sabe. Por isso, não devemos ter como prioridade os bens materiais. A vida é rápida e cheia de surpresas. Devemos sempre nos perguntar: que legado devemos deixar?