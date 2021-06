Podcast: Que tal compartilhar a Palavra?

Chegamos hoje ao capítulo 8 de Lucas. Feliz sábado!!!

Compartilhamentos

No podcast de meditação bíblica deste sábado (19) chegamos ao capítulo 8 de Lucas, que fala sobre as mulheres que acompanharam Jesus e seus 12 discípulos numa turnê pela Galileia. Jesus tinha atraído todos os públicos, e as mulheres ajudavam no suporte ao trabalho evangelístico. A ideia de Jesus era enviar seus discípulos para pregar a todos, mas Ele sabia que primeiros eles precisavam entender algumas coisas, pois sabia que encontrariam corações rochosos. Peça força a Deus para compartilhar a Palavra com quem precisa. Ouça a análise deste capítulo que traz a Parábola do Semeador, com o pastor Josué de Almeida.