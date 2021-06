Chegamos hoje ao capítulo 15 de Lucas

Neste sábado (26), o podcast de meditação bíblica chega ao capítulo 15 de Lucas. Este trecho narra que Jesus continuava sendo alvo de comentários e conspirações dos fariseus, apenas pelo Seu ministério de curas e pregações. Como contraponto, Cristo usou uma ferramenta comum no judaísmo: a parábola. Neste caso, foram três e todas as histórias terminavam com festas de celebração. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida e responda: que tipo de pessoa é você?