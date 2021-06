Podcast: Quem ama a Deus, ama seu próximo

Chegamos hoje ao capítulo 10 de Lucas

Compartilhamentos

Quando Deus está diretamente envolvido, Ele é o grande financiador de sua obra. O podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (21), narra o envio dos primeiros missionários por Jesus, um grande grupo chamado de “Os 70”, acontecimento descrito no capítulo 10 de Lucas. Eles tinham ordens bem específicas e confiar no Deus que os enviou, pois Ele providenciaria todo o sustento deles nessa jornada. O objetivo deles era chegar em três cidades céticas, mesmo após as obras de Cristo. Quem ama a Deus, não consegue deixar de amar ao próximo. Ouçam a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida.