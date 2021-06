Podcast: Ser cristão é aguentar a pressão

Chegamos hoje ao capítulo 15 de Marcos

O sábio só fala o essencial e no momento certo, assim foi Jesus. O capítulo 15 de Marcos traz Ele diante de Pilatos e sua crucificação sem pecar, e ainda lições preciosíssimas. Esta passagem também traz a aparição de Simão, o homem escolhido pelos romanos para carregar a cruz de Jesus quando ele não conseguia mais. Simão representa os cristãos que precisam aguentar a pressão e carregar a cruz junto com Jesus. Ser cristão não é viver num mar de rosas. Ouça acima a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida.