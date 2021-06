Polícia diz que pizzaria era fachada para boca de fumol

Apreensão de 8,5 kg de drogas e prisão de traficantes ocorreram no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Era usada para esconder a venda de drogas, segundo a polícia, a pizzaria onde foi apreendida parte dos 8,5 kg de drogas, na última quinta-feira (3), durante uma ação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

Os nomes de quatro suspeitos presos não foram revelados pela polícia, mas eles têm 39, 36, 31 e 26 anos de idade.

De acordo com o delegado Sidney Leite, a apreensão faz parte de uma investigação que já durava dois meses. Uma parte da droga estava em uma pizzaria e outra em uma casa, ambas situadas no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o dono do estabelecimento guardava drogas no local e as distribuía pela zona norte da cidade. Ele já havia sido preso no ano de 2018 com 12 kg de crack. Os outros três presos trabalhavam para ele.

“A droga pertence a outro indivíduo, que também está sendo investigado. Ele ainda não foi preso, mas um verdadeiro esquema de distribuição de drogas na zona norte da cidade de Macapá foi desarticulado com a prisão dos integrantes do grupo”, afirmou o delegado.