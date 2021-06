Polícia encontra carro e prende motorista que atropelou e matou cozinheira

Crime ocorreu na madrugada de domingo (20), na entrada da cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Após denúncias da população, a policiais civis, com apoio de militares de rodoviários federais, conseguiram localizar e prender o motorista acusado de atropelar, matar e fugir sem prestar socorro à cozinheira Bernadeth Barbosa Farias, de 48 anos.

O crime de trânsito ocorreu no início da madrugada deste domingo (20), por volta de 0h30, em frente ao Hotel Colibri, localizado na BR-156, na entrada da cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

A cozinheira do empreendimento denominado Boliche Club retornava de bicicleta do trabalho para casa, quando foi atingida por trás, no acostamento da via. Ela morreu na hora. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Ele estava sendo procurado desde a madrugada. O delegado de Oiapoque, Charles Corrêa, divulgou informações sobre o carro envolvido nas redes sociais, o que levou a várias denúncias. Uma delas acertou com precisão a localização do carro e do condutor, em uma propriedade na periferia de Oiapoque.

Segundo o delegado, quando os policiais chegaram ao local, logo avistaram dentro dos muros do terreno o carro com o para-brisas quebrado e a frente danificada pelo choque com a bicicleta da vítima.

O veículo era vermelho, mas do modelo Ford Fiesta e não Fiat Vivace, como a polícia havia divulgado anteriormente depois de analisar imagens – baixa qualidade – de câmeras próximas ao local do acidente.

Mesmo cercado, o motorista ainda tentou fugir, pela janela do banheiro, mas o imóvel já estava cercado. Ele foi algemado dentro da casa.

O delegado falou sobre a prisão e, novamente, fez um apelo às autoridades para a necessidade de infraestrutura no perímetro urbano da BR-156 em Oiapoque. VEJA:

O motorista, identificado como Leandro Silva, foi levado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) da cidade. Lá, ele foi autuado em flagrante por homicídio, embriaguez ao volante e direção sem habilitação.