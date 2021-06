Polícia investiga contrabando de combustível na fronteira

Ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (24), no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

A Polícia Federal investiga a existência de um suposto grupo criminoso responsável por contrabandear combustível entre o Amapá e a Guiana Francesa, 590 km ao norte de Macapá.

Milhares de litros de diesel e gasolina estariam entrando escondidos no Brasil em carregamentos de embarcações que fazem corriqueiramente a travessia entre as cidades de Oiapoque, no Amapá, e São Jorge, no território ultramarino francês.

Na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Catraia II, agentes federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em residências de possíveis integrantes do suposto bando. As ordens judiciais foram cumpridas em Oiapoque.

A ação policial foi denominada de Operação Catraia – uma referência ao tipo da embarcação de pequeno porte que transporta passageiros e pequenas cargas na fronteira.

Segundo a PF, as investigações iniciaram após uma fiscalização de rotina da Marinha Brasileira no Rio Oiapoque neste mês, nas proximidades da Ponte Binacional, que liga os dois países. Na ocasião, uma catraia com diversos galões de combustível foi abordada.

Ninguém foi preso e a polícia ainda não divulgou o resultado da ação.