Polícia penal encontra carregamento de drogas no campo de futebol do Iapen

Droga estava no presídio localizado na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Policiais penais encontraram 12 pacotes de drogas na área interna do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), na zona oeste de Macapá.

O carregamento teria sido arremessado por cima da muralha que cerca o presídio, na madrugada desta quinta-feira (17). Contudo, só foi achado no início da manhã, no campo de futebol do Pavilhão F4, durante a vistoria de passagem de plantão.

A escuridão e o matagal por trás do presídio têm facilitado as ações criminosas, reforçou uma fonte de dentro do presídio.

“O pavilhão F4 faz divisa com a mata, é tudo escuro lá pra trás, sem iluminação dificulta a vigilância do guariteiro”, reclamou.

Este foi o segundo caso de tráfico dentro da cadeia somente esta semana. Na última terça-feira (15), na área externa, foram achados 16 pacotes de maconha, jogados nas proximidades da muralha do mesmo pavilhão. Em ambos casos, os plantonistas se anteciparam e impediram que a droga chegasse às celas.