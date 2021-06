Polícia procura construtor de bombas caseiras em Macapá

Momento da explosão. Artefato foi detonado pelo Bope no Bairro Vale Verde, no Distrito de Fazendinha.

Por OLHO DE BOTO

Após detonar um explosivo caseiro na manhã desta quinta-feira (17), as autoridades querem saber que foi o responsável pela construção de duas bombas artesanais encontradas em uma casa no Bairro Vale Verde, no Distrito de Fazendinha, zona sul de Macapá.

De acordo com o comandante do Bope, major Kléber Silva, a polícia chegou até o local acionada por moradores, que ficaram preocupados ao ouvir a primeira explosão, por volta de 10h.

Inicialmente, os populares achavam que se tratava de um acidente com botijão de gás. Mas quando os militares chegaram ao local, viram que não se tratava de um acidente, mas sim de uma detonação provocada.

Lá, o sargento Gilberto, do Bope, verificou que já havia sinais do epicentro de uma primeira explosão. Vasculhando com mais cuidado o cenário, ele avistou o segundo artefato, que estava em uma janela. O comando de Operações Especiais (COE) – Companhia do Bope – foi, então, acionado.

“Fizemos uma avaliação e decidimos pela detonação ainda no local, por questões de segurança, pois se tratava de um artefato com estopim improvisado ligado à carga, com sérios riscos de acidente”, explicou o comandante.

Foi o próprio comandante do Batalhão, treinado em desarmamento e detonação de explosivos, quem manuseou o artefato até a explosão controlada. Com muito cuidado e com vestes apropriadas, ele removeu o dispositivo da janela para um buraco feito pelos policiais na terra. Em seguida, fez a detonação de forma controlada e segura. VEJA:

Após a explosão, os policiais fizeram uma avaliação do potencial de dano que o explosivo tinha.

“Dentro dele [do artefato] haviam alguns objetos que poderiam causar sérias lesões em contato com uma pessoa. Havia um cano de PVC recheado de objetos que seriam arremessados na explosão em um considerável raio”, informou Kléber Silva.

Segundo ele, todas as informações sobre a ocorrência foram repassadas à Polícia Civil, que agora deverá prosseguir à frente da investigação.

A polícia quer esclarecer qual a origem dos produtos químicos que foram utilizados na construção do artefato e qual o objetivo de quem confeccionou o mecanismo. Os policiais não descartam o envolvimento de facções criminosas em atentado a algum desafeto.

O major avaliou que a ocorrência serviu para comprovar que a preparação do Bope para este tipo de situação está em dia.

“Temos os equipamentos necessários e profissionais habilitados para este tipo de ação”, reforçou.